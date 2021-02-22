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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 1171 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:39 م
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1171 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2 طن "دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بالجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 24000 عبوة "طحينة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط 13500 عبوة "عصير" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 أطنان "ملح سياحات" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بالبحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط 2 طن"سكر" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالشرقية، وضبط مالك محل لتقديم المشروبات بسوهاج، بحوزته 40 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قام المذكور بتجميعها وإستخدامها فى غير الغرض المخصص لها،.

كما تم ضبط 2 طن "أعلاف حيوانية" غير صالحة للاستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية باحتوائها على حشرات حية وميتة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية.

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