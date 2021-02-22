مواصلة لاستفزاز الفلسطينيين.. مستوطنون يقتحمون الأقصى

واصلت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، استفزاز مشاعر الفلسطينيين في القدس المحتلة، باقتحام المسجد الأقصي المبارك.واقتحم 89 مستوطنًا، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».وأفادت مصادر محلية في تصريحات صحفية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.