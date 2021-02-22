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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مواصلة لاستفزاز الفلسطينيين.. مستوطنون يقتحمون الأقصى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:36 م
الأقصى
الأقصى
مروة عنبر
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واصلت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، استفزاز مشاعر الفلسطينيين في القدس المحتلة، باقتحام المسجد الأقصي المبارك.

واقتحم 89 مستوطنًا، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأفادت مصادر محلية في تصريحات صحفية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

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