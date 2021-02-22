الرعاية الصحية: تسجيل 18 منشأة بالأقصر طبقًا لمعايير الاعتماد والرقابة

أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تسجيل 18 منشأة بمحافظة الأقصر، طبقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.وأشار إلى العمل على قدم وساق لاستكمال إجراءات تسجيل باقي المنشآت وفقًا للمعايير التي تتماشى مع المعايير الدولية، وبما يسهم في تحقيق أعلى مستوى من الجودة والتميز في تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة لأهالي الأقصر وجنوب الصعيد كله.جاء ذلك خلال جولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التفقدية بمحافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والتي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين المنظومة بها ضمن ثلاث محافظات 16 فبراير الجاري.وثمن موافقة مجلس الوزراء على قرار نقل بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارهما ثاني وثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي دشنهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التي حققتها فعليًا على أرض بورسعيد.وتابع، أن مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.