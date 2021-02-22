محافظ الإسكندرية يتابع إتاحة 42 خدمة إلكترونية بـ«تكنولوجي المنتزه»

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تطبيق منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجيا بحي منتزه أول، كنموذج للمنظومة التي تم اطلاقها في بداية الشهر الجاري من خلال "بوابة خدمات المحليات" تحت شعار احصل على "خدماتك بلا معاناة"، ورافق المحافظ خلال تفقده سير عمل المنظومة بالحي، الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس حي منتزه أول.و أكد محافظ الإسكندرية خلال تفقده تطبيق المنظومة بالحي، أن هذه المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الكامل علي كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.واستمع المحافظ من المسؤولين عن تطبيق المنظومة بالحي لكيفية تفعيلها وتقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم لعمل الملف الخاص بهم على المنظومة، مؤكدا أن هذه المنظومة سوف تسهل على المواطن الحصول على خدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، كما إنها تعمل على الفصل بين متلقي الخدمة ومقدمها هذا بالإضافة إلى أن دفع رسوم الخدمات يكون من خلال كارت "ميزة" المجاني الذي يُمكن المواطن من الدفع من أي ماكينة "ATM".كما اطمأن «الشريف» من المواطنين على تقديم الخدمات وتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تفعيل المنظومة في 5 أحياء خلال 3 أشهر من الآن، حتى تقدم الخدمة على مستوى جميع المحافظة بالكامل.وفي السياق ذاته، ناشدت نائبة المحافظظ المواطنين بالتعاون وسرعة الحصول علي البطاقات المميكنة " كارت ميزة" مجانًا للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مؤكدة أن تواجد قيادات المحافظة اليوم لمتابعة تطبيق المنظومة بالحي، يؤكد على اهتمام الدولة بتفعيل المنظومة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة التي تعود على المواطن السكندري، لافتة الي أن المتابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تم إطلاق الخدمات بها.