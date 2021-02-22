رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع إتاحة 42 خدمة إلكترونية بـ«تكنولوجي المنتزه»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:30 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
طباعة
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تطبيق منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجيا بحي منتزه أول، كنموذج للمنظومة التي تم اطلاقها في بداية الشهر الجاري من خلال "بوابة خدمات المحليات" تحت شعار احصل على "خدماتك بلا معاناة"، ورافق المحافظ خلال تفقده سير عمل المنظومة بالحي، الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس حي منتزه أول.

و أكد محافظ الإسكندرية خلال تفقده تطبيق المنظومة بالحي، أن هذه المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الكامل علي كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

واستمع المحافظ من المسؤولين عن تطبيق المنظومة بالحي لكيفية تفعيلها وتقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم لعمل الملف الخاص بهم على المنظومة، مؤكدا أن هذه المنظومة سوف تسهل على المواطن الحصول على خدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، كما إنها تعمل على الفصل بين متلقي الخدمة ومقدمها هذا بالإضافة إلى أن دفع رسوم الخدمات يكون من خلال كارت "ميزة" المجاني الذي يُمكن المواطن من الدفع من أي ماكينة "ATM".

كما اطمأن «الشريف» من المواطنين على تقديم الخدمات وتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تفعيل المنظومة في 5 أحياء خلال 3 أشهر من الآن، حتى تقدم الخدمة على مستوى جميع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته، ناشدت نائبة المحافظظ المواطنين بالتعاون وسرعة الحصول علي البطاقات المميكنة " كارت ميزة" مجانًا للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مؤكدة أن تواجد قيادات المحافظة اليوم لمتابعة تطبيق المنظومة بالحي، يؤكد على اهتمام الدولة بتفعيل المنظومة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة التي تعود على المواطن السكندري، لافتة الي أن المتابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تم إطلاق الخدمات بها.

موضوعات متعلقة

العدل تناشد المواطنين بسرعة تسجيل ممتلكاتهم

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 22-2-2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية

«فن محوج» تحول رواية «الخيميائي» إلى مسرحية

أنشطة وزارة الثقافة خلال الـ 20 يومًا المقبلة