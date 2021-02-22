السبكي: 9.6 مليار جنيه فاتورة الخدمات الصحية بالتأمين الشامل بالأقصر

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر يبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة، والبالغ عددها 59 مركزا ووحدة صحية و7 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة أشهر.جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التفقدية بمحافظة الأقصر صباح اليوم، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين المنظومة بها ضمن ثلاث محافظات 16 فبراير الجاري.وأشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تستهدف تطبيق كافة معايير الجودة بالمنشآت التي تضمن أمن وسلامة المرضى وذويهم، وكذلك تدريب القوى البشرية سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية لتصبح مؤهلة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بكافة المنشآت.يذكر أنه تم بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، منذ 16 من فبراير الجاري، وتم فتح ملفات طب الأسرة، من خلال 59 وحدة ومركزا صحيا، بالإضافة إلى 7 مستشفيات، بإجمالي 66 منشأة صحية، وتم بالفعل تأهيل وتفعيل 22 وحدة ومركزا، بالإضافة إلى 6 مستشفيات من بينها بمرحلة التشغيل التجريبي، على أن يتم استكمال باقي الوحدات والمراكز خلال الشهور القادمة، حتى يتم التشغيل الكامل للمنظومة بمحافظة الأقصر.