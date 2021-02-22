رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السبكي: 9.6 مليار جنيه فاتورة الخدمات الصحية بالتأمين الشامل بالأقصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:46 م
الدكتور أحمد السبكى
الدكتور أحمد السبكى
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر يبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة، والبالغ عددها 59 مركزا ووحدة صحية و7 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التفقدية بمحافظة الأقصر صباح اليوم، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين المنظومة بها ضمن ثلاث محافظات 16 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تستهدف تطبيق كافة معايير الجودة بالمنشآت التي تضمن أمن وسلامة المرضى وذويهم، وكذلك تدريب القوى البشرية سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية لتصبح مؤهلة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بكافة المنشآت.

يذكر أنه تم بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، منذ 16 من فبراير الجاري، وتم فتح ملفات طب الأسرة، من خلال 59 وحدة ومركزا صحيا، بالإضافة إلى 7 مستشفيات، بإجمالي 66 منشأة صحية، وتم بالفعل تأهيل وتفعيل 22 وحدة ومركزا، بالإضافة إلى 6 مستشفيات من بينها بمرحلة التشغيل التجريبي، على أن يتم استكمال باقي الوحدات والمراكز خلال الشهور القادمة، حتى يتم التشغيل الكامل للمنظومة بمحافظة الأقصر.

موضوعات متعلقة

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

الصور

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

الأكثر قراءة

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

«فن محوج» تحول رواية «الخيميائي» إلى مسرحية

أنشطة وزارة الثقافة خلال الـ 20 يومًا المقبلة

مناقشة كتاب «أزمة العالم الحديث» لرينيه جينو بمؤسسة «طابة»

سمير الفيل: أنا كاتب مزاجي.. وأبطالي منكسرون يحملون بذرة التمرد