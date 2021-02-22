نائب محافظ القاهرة يتفقد سير العمل بالمركز الطبي بسراي القبة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندس هشام السعدي، رئيس حي الزيتون، المركز الطبي بسراى القبة، بحضور الدكتور علاء الدين حسين، مدير عام منطقة الزيتون الطبية، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية وحضور الاطقم الطبية بكامل طاقتها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما أجرى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية يصحبه رئيس حي الزيتون، على لجان مدارس الزيتون، لمتابعة تجهيزات اللجان لاستقبال الطلبة للامتحانات، بحضور مدير عام إدارة الزيتون التعليمية.جاءت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالمتابعة الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال فيرس كورونا، وكذلك متابعة لجان الامتحانات قبل انطلاق الامتحانات بها.