463 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 425 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و38 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 160889 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9618 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1505646 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9917 حالة.وسجلت قطر حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 257 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 495 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 150715 حالة.