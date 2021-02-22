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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: أراضي «قطاع الأعمال» غير المستغلة تسدد ديون مصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:23 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله
كريمة أبو زيد -السيد السعدنى
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أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الأراضى والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تسدد ديون مصر وليس ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع.

وطالب زين الدين، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، بطرح جميع الحقائق بالمعلومات والمستندات من الحكومة أمام البرلمان حول جميع الأراضى والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع بيان قيمتها الدفترية والسوقية حاليا.

كما طالب النائب باستدعاء الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الأراضى والأصول غير المستغلة، مؤكدًا أن جميع الحكومات السابقة واأيضًا الحكومة الحالية وراء نزيف الخسائر المستمرة داخل عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام، لأنها فشلت فى استغلال كافة أصولها لتسديد ما عليها من مديونيات والاستفادة من تلك الأصول في الوقت نفسه، لا سيما بعدما تحولت أغلب المصانع إلى أراضى داخل الكتل السكنية وبأسعار فلكية.

وقال زين الدين: "للأسف الشديد حكومتنا الرشيدة لاتتحرك إلا إذا أخذت التكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا أن جميع الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تمت داخل مصر يرجع الفضل الأول فيها للرئيس الذي يتابع بنفسه هذه المشروعات خاصة أيام الإجازات بصفة عامة وأيام الجمع بصفة خاصة فى الوقت الذى يلتزم فيه غالبية المسئولين بالتواجد مع أسرهم.

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