أنشطة وزارة الثقافة خلال الـ 20 يومًا المقبلة

تشهد وزارة الثقافة خلال الفترة المقبلة، إطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية المتنوعة، سواء في القاهرة، أو بعض المحافظات الأخرى.ونرصد في هذا التقرير أبرز الفعاليات التي من المقرر أن تعمل عليها وزارة الثقافة.تعلن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة مسرح المواجهة والتجوال لعام 2021 خلال الاحتفالية التى يقيمها البيت الفني برئاسة الفنان اسماعيل مختار وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 24 فبراير بالمسرح القومي بالعتبة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين.وفي يوم 28 من الشهر ذاته، تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يوم 28 فبراير الجاري، مؤتمرًا صحفيًا في مسرح الهناجر، للإعلان عن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية السيدة إنتصار السيسي.وفي 4 مارس المقبل، تطلق عبد الدايم فعاليات بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات الوزارة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومن المقرر تفقد بعض المواقع الثقافية، وافتتاح عدد أخر.أما في 9 مارس، تطلق الوزيرة مبادرة "رموز" من المجلس الأعلى للثقافة، والتي تتمثل في استضافة الوزيرة شخصية من رموز الفكر أو الأدب أو السياسة أو العلم، أو غيرها من المجالات في مصر للإحتفاء بها، وتكريمها في المجلس، وتنظيم لقاء مفتوح معها، ومحوراتها من قبل رموز أخرى.