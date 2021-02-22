وكيل «زراعة الفيوم» يفتتح ندوة عن انتاج وتسويق النباتات الطبية

افتتح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، ندوة حول انتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة، وذلك في اطار التعاون المثمر بين معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية ومديرية الزراعة بالفيوم.و تم تنفيذ ندوة إرشادية عن انتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم، بحضور كلا من الدكتور سامح عبده، مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم، والدكتور مدين محمود مرجاوي، باحث بالمعمل المركزي للزراعة العضوية، والدكتورة رشا سيد عبد الحميد، رئيس وحدة بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بالفيوم، ومهندسي التعاون الزراعي بالمديرية والإدارات التابعة لها، وعدد كبير من الباحثين الزراعيين والمهندسين الزراعيين.تناولت الندوة أهمية النباتات الطبية والعطرية، وطرق انتاج تلك النباتات، واهم الآفات والأمراض التي تصيب النباتات الطبية والعطرية وطرق المكافحة، ودور الإرشاد في التوسع والنهوض بالنباتات الطبية والعطرية.