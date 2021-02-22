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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«طاقة البرلمان» تثمن التعاون المصري السوداني في مجالات القطاع

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:22 م
النائب حسام الدين
النائب حسام الدين صالح عوض الله
كريمة أبو زيد - السيد السعدنى
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ثمنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التعاون المصرى السودانى فى مجالات الطاقة والبترول والربط الكهربائى، مؤكدة أهمية هذه الملفات ليس مع الجانب السودانى فقط ولكن مع مختلف الدول الإفريقية.

وقال النائب حسام الدين صالح عوض الله، فى تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة تتفق تمامًا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعطاء أولوية قصوى للتعاون المصرى السودانى فى مختلف المجالات وفى مجالات الطاقة والبترول والكهرباء بصفة خاصة، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المشترك بين القاهرة والخرطوم سوف يمتد تلقائيًا لجميع دول القارة السمراء، خاصة أن الرئيس السيسى وضع رؤية شاملة وحقيقية للتعاون مع جميع الدول الإفريقية فى مجالات تشييد مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الربط الكهربائى بين مصر وإفريقيا، إضافة إلى شبكة الطرق والنقل عبر السكك الحديدية ونهر النيل.

وأضاف عوض الله، أن مصر قادرة على تحقيق النجاح فى التعاون مع جميع الدول الإفريقية فى مجالات الطاقة والبترول والغاز والكهرباء، خاصة بعد أن أصبحت القاهرة مؤهلة لتكون واحدة من أهم المراكز الإقليمية العالمية فى الطاقة والغاز والكهرباء بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها خاصة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي والاتجاه نحو التصدير وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء ووجود فائض لديها للتصدير، إضافة إلى أن مصر مع حلول عام 2023 سوف تحقق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية ولأول مرة فى تاريخها، مؤكدًا أن الدول الأفريقية سوف تستفيد من الخبرات والكوادر المصرية خاصة من الشباب المصرى الواعد داخل قطاعات الطاقة والبترول والغاز والكهرباء والتعدين.

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