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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة كتاب «أزمة العالم الحديث» لرينيه جينو بمؤسسة «طابة»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:21 م
كتاب أزمة العالم
كتاب أزمة العالم الحديث
إيمان عادل
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تنظم مؤسسة طابة بالمقطم ضمن مبادرة "سؤال" أولى فعاليات "نادي الكتاب" لهذا العام، وذلك يوم الأحد 28 فبراير 2021 في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في مقر مؤسسة طابة بالمقطم وعبر تطبيق زوم.

يجري خلال الندوة مناقشة كتاب "أزمة العالم الحديث" لرينيه جينو (عبد الواحد يحيى)، يلقي المحاضرة الدكتور أسامة شفيع، مدرس الشريعة بكلية دار العلوم، ومترجم الكتاب عن اللغة الفرنسية.

"أزمة العالم الحديث" واحد من أهم كتب جينو، حيث صوب فيه سهام النقد للأصول الفكرية للعقلية الغربية الحديثة، فعرض لأوجه الاختلاف بين العقلية الربانية والعقلية الحداثية في العلوم، وما آلت إليه هذه العقلية من تغيرات في مجال العلوم والسياسة والاجتماع، فتحدث عن العلاقة بين المعرفة والعمل في هذا النموذج المعرفي، وقيمة كل واحد منهما، ثم عرج على ذكر النسبة بين الميتافيزيقا وسائر العلوم في النظم الاجتماعية المختلفة، وتطرق للحديث عن النزعة الفردية وعلاقتها بالمذهب الإنساني Humanisme وتجليات ذلك في مناحي الحياة في الجانب الاجتماعي والسياسي في الغرب في هذا العصر كالكلام على الديمقراطية وعلاقتها بوجود "النخبة"، والعلوم التجريبية وعلاقتها بالحضارة المادّية في الغرب اليوم.

"نادي الكتاب" أحد فعاليات مبادرة سؤال، تسعى فيه إلى مناقشة أفكار بعض الكتب المهمة والفارقة، والتي لها صلة واضحة بفلسفة الدين، وأصول النموذج المعرفي للمسلمين، وكذلك الكتب التي تشتبك مع الأسئلة الوجودية الكبرى في الفلسفة والفكر.

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