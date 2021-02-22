ميركل تدعو إلى الحذر من موجة ثالثة من جائحة كورونا

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مجددا إلى اتباع استراتيجية حذرة في إعادة الفتح المحتمل للحياة العامة في ضوء المخاوف بشأن حدوث موجة ثالثة من جائحة كورونا.وقالت ميركل، اليوم الاثنين، إن خطوات إعادة الفتح يجب تنفيذها بحكمة، وأن تكون مرتبطة بزيادة اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا.ووفقا لمصادر مشاركة في مداولات عبر الإنترنت لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه ميركل، أعربت المستشارة عن تفهمها لتوق المواطنين الكبير لإعادة فتح الحياة العامة، موضحة أن هناك ثلاثة مجالات يجب وضع استراتيجيات لإعادة فتحها، مشيرة إلى أن أحدها يتعلق بمجال الاختلاط الشخصي، والثاني بالمدارس، والثالث بالمجالات الرياضية والمطاعم والثقافة، مضيفة أن الهدف هو ربط الاستراتيجيات الثلاث سويا لجعل الفتح ممكنا، ثم تكييف الاستراتيجيات حسب الأوضاع.