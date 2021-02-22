الإعلام الأمني العراقي: مقتل 7 إرهابيين من «داعش» في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق مقتل 7 إرهابيين من تنظيم "داعش" في ضربات جوية استهدفت مواقع للتنظيم في محافظة كركوك.وذكرت الخلية- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» اليوم الاثنين- أن طيران التحالف الدولي نفذ 8 ضربات استهدفت مواقع "داعش" في «وادي الشاي» بمحافظة كركوك، مشيرة إلى أن العملية جاءت بأوامر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات العراقي.وأوضحت أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من عصابات داعش، والعثور على أحزمة ناسفة ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة.