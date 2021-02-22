رئيس الفيفا يصل إلى الخرطوم في أول زيارة له إلى السودان

وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، إلى الخرطوم اليوم الاثنين، في أول زيارة له إلى السودان.وكان في استقبال إنفانتينو، في مطار الخرطوم الدولي، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد، وقيادات الاتحاد.وتوجه رئيس (فيفا)، فور وصوله، إلى مقر الاتحاد السوداني، حيث يعقد اجتماعا مع شداد، يقعبه لقاء موسع مع أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد، كما يزور أكاديمة "تقانة" لكرة القدم، ويتفقد استاد الخرطوم، قبل استقباله في القصر الجمهوري.ويختتم إنفانتينو، زيارته إلى الخرطوم بعقد مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، قبل مغادرته السودان في وقت لاحق اليوم.