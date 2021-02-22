برلماني: المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» أعادت الأمل للمواطنين

أكد النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سكن لكل المصريين" أعادت الأمل للمصريين من البسطاء والفقراء الذين لا يحصلون على الوحدات السكنية بالمجان، وإنما يتم تأثيثها بالكامل لهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أول قائد على مستوى العالم كله يجعل ملفات السكن والتعليم والصحة من ركائز الحقوق الاساسية للإنسان المصرى.وأشاد عبد الحميد، في بيان، بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وتأكيده على ضرورة التنسيق بين وزارة الإسكان والبنك المركزى، فيما يتعلق بتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى يتم من خلالها تنفيذ وحدات سكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل.وأشاد الائب بالاتفاق الذى تم مع محافظ البنك المركزى بشأن توفير 60 مليار جنيه لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بتلك المبادرة، وذلك بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن، وموافقة مجلس إدارة البنك، أيضا بتأكيد الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية، بأن الوزارة قامت بطرح عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة لمحدودى الدخل فى عدد من المدن، منها العبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، إضافة الى طرح عدد آخر من الوحدات السكنية فى إطار تلك المبادرة لمتوسطى الدخل فى عدد من المدن، منها 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، العلمين الجديدة، ورشيد الجديدة، وناصر، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، و15 مايو.