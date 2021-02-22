«الدينونة».. الحلقة الأحدث من قصص الكتاب المقدس للأطفال

بث المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، تحت رعاية الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة، حلقة جديدة من سلسلة قصص الكتاب المقدس للأطفال.وجاءت الحلقة الأحدث من "قصص الكتاب المقدس للأطفال" بعنوان "الدينونة"، وذلك بالتعاون مع رهبنة الأباء الدومنيكان - إقليم فرنسا، بهدف تعريف الأطفال قصص مختلفة من الإنجيل.