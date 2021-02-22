«تعليم الوادي الجديد» ينظم الملتقى الإبداعي الأول لرعاية الموهوبين

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن قطاع تعليم الوادي الجديد، ولأول مرة بصدد تنفيذ الملتقى الإبداعي الأول لرعاية الطلاب الموهوبين ولمدة أسبوع.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الملتقى سيتم تنفيذه عقب امتحانات الفصل الدراسي الأول، سيضم العديد من الأجنحة والتي تختص بتزويد الطلاب الموهوبين بالمعرفة والعلوم، إلى جانب تطوير وصقل مهاراتهم وتسليط الضوء على كافة المواهب الطلابية، بشتى مجالاتها العلمية والفنية والإبداعية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة الجميع.يأتي ذلك حرصا على دعم وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين وصقل مواهبهم وتحفيزهم بشتى المجالات المختلفة، بتفعيل ورش وتدريبات عمليه بشتي المجالات تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير والتعليم واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.