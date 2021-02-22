تجديد حبس 3 أشخاص سرقوا مصوغات ذهبية بـ 40 ألف من الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الاثنين، حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بنطاق قسم شرطة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة، أن شابا عشرينيا يعمل فرد أمن سابق بالمنطقة محل الواقعة، استعان بشخصين لهم معلومات جنائية وسبق اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب.أحداث الواقعة كشفها بلاغ ورد لقسم شرطة الشروق من موظف يفيد بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 40 ألف جنيه من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق