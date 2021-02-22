أرمينيا تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا
الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:13 م
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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 170 ألفا و506 إصابات.
وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة "أركا نيوزط الأرمينية، اليوم الاثنين - أن هناك 104 أشخاص تماثلوا للشفاء، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3167 وفاة.. بينها 803 حالات توفيت لإصابتها بأمراض أخرى.
وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة "أركا نيوزط الأرمينية، اليوم الاثنين - أن هناك 104 أشخاص تماثلوا للشفاء، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3167 وفاة.. بينها 803 حالات توفيت لإصابتها بأمراض أخرى.