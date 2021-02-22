أرمينيا تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 170 ألفا و506 إصابات.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة "أركا نيوزط الأرمينية، اليوم الاثنين - أن هناك 104 أشخاص تماثلوا للشفاء، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3167 وفاة.. بينها 803 حالات توفيت لإصابتها بأمراض أخرى.