الإمارات تسجل 2105 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، تسجيل 2105 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 156430 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 372530 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 15 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1140 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3355 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 363052 حالة.