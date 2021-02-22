غلق للعاصمة الجزائرية في الذكرى الثانية للحراك الشعبي

أفادت وسائل إعلام جزائرية محلية، اليوم الاثنين، بوجود انتشار مكثف للشرطة وغلق تام للعاصمة الجزائرية في الذكرى الثانية للحراك الشعبي.وكانت العاصمة الجزائرية، قد شهدت على مدار الأيام الأخيرة، تعزيزات أمنية مشددة تحسبًا للذكرى الثانية للحراك الشعبي.وتمر اليوم، الاثنين، الذكرى الثانية لاندلاع أضخم مظاهرات شعبية في 22 فبراير 2019، وذلك في أعقاب ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، حيث عمت الاحتجاجات الرافضة لبوتفليقة في جميع ولايات البلاد، وأجبرته على الاستقالة.