65 دولة تشارك بمسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة

تستضيف مدينة شرم الشيخ ودهب خلال شهري مارس وأبريل الحالى مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة بمشاركة أكثر من ٦٥ دولة حول العالم؛ بهدف الترويج للسياحة وإرسال رسالة للعالم من خلال تواجد هؤلاء للمتسابقات أن مصر تطبق الخطوات الاحترازية.وقالت دكتورة آمال رزق، رئيس المسابقة، إنها واجهت صعوبات عدة لتجميع هذا العدد من الدول فى هذا الوقت الصعب اللى تمر بيه للبلاد، وخصوصًا مع بدء الدول لأخذ خطوات أخرى فى ظل تواجد الكورونا؛ لعمل للاحتياطات اللازمة للحفاظ وتأمين للأفواج.وأضافت آمال: إن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة تُقام في الفترة من ١٨ مارس إلى ٦ أبريل ٢٠٢١، أبرز الدول المشاركة هي "روسيا، اسبانيا، وايطاليا وألمانيا، وسويسراوصربيا وكازاخستان، وبولندا، والسويد، بلجيكا، وأستونيا، ألبانيا كوستاريكا، كندا، الولايات المتحدة الآمريكية وغيرها.الجدير بالذكر أن مدينة الغردقة قد استضافت مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة العام الماضي بمشاركة ١٠٠ دولة بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر.