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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سي إن إن»: ثلث سكان تكساس يعانون من نقص إمدادات المياه

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:07 م
سكان تكساس
سكان تكساس
وكالات
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نقلت شبكة تلفزيون سي.إن.إن الإخبارية عن السلطات الأمريكية قولها إن نحو 8.8 مليون من سكان ولاية تكساس ما زالوا يواجهون مشكلات تتعلق بإمدادات المياه بعد أن ألحقت موجة صقيع غير مسبوقة أضرارا بمحطات الكهرباء الأسبوع الماضي.

ومازالت السلطات تنصح الملايين من سكان تكساس بغلي الماء قبل استخدامه رغم أن جميع محطات الكهرباء عادت للعمل في مطلع الأسبوع وعادت الكهرباء لأغلب المنازل مع عودة الطقس لحالته الطبيعية.

وقال مسؤولون في هيوستن، أكبر مدن الولاية، إن المياه هناك أصبحت آمنة للاستخدام بدون غليها اعتبارا من أمس الأحد.

وقال جريج أبوت حاكم تكساس في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إنه انضم إلى الحرس الجوي والحرس الوطني لتكساس والجيش الأمريكي لتوزيع المياه على السكان.

وقال على تويتر "تم توزيع حوالي 3.5 مليون زجاجة مياه".

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