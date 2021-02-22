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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الصين يبعث برسالة إلى القيادة السياسية بالكويت غدًا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:06 م
شي جين بينج
شي جين بينج
نيفين أشرف
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قال سميح جوهر حيات، سفير دولة الكويت لدى الصين، اليوم الاثنين، إن مسؤولًا صينيًا رفيع المستوى سيبدأ يوم غد الثلاثاء، زيارة إلى الكويت يسلم خلالها رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى القيادة السياسية العليا في البلاد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف السفير حيات، في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، أن زيارة «يانج جيه تشي» عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للصين على رأس وفد عالي المستوى إلى الكويت، تعتبر إضافة مهمة وحقيقية للدبلوماسية الصينية لمشاركة الدبلوماسية الكويتية في تدعيم وترسيخ مسيرة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات منذ 50 عامًا.

وأوضح أن المباحثات الثنائية بين البلدين ستكون «عميقة وذات أبعاد استراتيجية لا حدود لها» في كافة أوجه التعاون والمجالات المختلفة بين البلدين، مضيفا «لمسنا عن كثب رغبة شديدة وكبيرة من الجانب الصيني في الانتقال بمجالات التعاون والعلاقات إلى مراحل متقدمة وآفاق أرحب».

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