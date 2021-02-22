محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي في الديوان العام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بديوان عام المحافظة وذلك في إطار زيارتها اليوم لمحافظة بورسعيد لمتابعة أعمال وجهود مديرية التضامن الاجتماعي، ولعقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بالمجتمع،ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لجهودها المتواصلة بالمحافظة ولحرصها المستمر على التواصل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتذليل كافة العقبات وتحقيق التعاون المثمر والفعال بين المؤسسات الاجتماعية والأجهزة التنفيذية.يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها محافظ بورسعيد سيقومان بجولة ميدانية عقب اجتماعهما بممثلي الجمعيات الأهلية ببورسعيد، وستشمل الجولة زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي وتفقد مساكن الأمل ببورفؤاد، وتفقد مساكن فاطمة الزهراء واللبانة بالضواحي، وتفقد مركز العزيمة للاستشفاء من الإدمان.