أقوال مسؤولو مستشفى السلام عن إصابة ممرض في «سقوط أسانسير»

بدأت نيابة السلام بالقاهرة الاستماع لأقوال شهود العيان والمسؤلين بمستشفى السلام حول سقوط أسانسير بها وإصابة فرد من طاقهما.وأكد المسؤلون أن الأسانسير يحتاج لصيانة منذ أيام وبدون باب وموجود لافتة بجانه تحمل تحذيرا من استقلاله أو الاقتراب منه، وكان مقررا العمل بصيانته اليوم.وأصيب ممرض بمستشفى السلام التخصصي بمدينة السلام إثر سقوط الأسانسير به من الطابق الثالث، وتم نقله لغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.وذكر مصدر بأن الممرض يدعى "أحمد. ن" وأصيب بعدة إصابات بالغة وعلى إثرها تم نقله لغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.وكان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط أسانسير بمستشفى السلام وبداخله ممرض، وعلى الفور تمكنت وحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من إخراج المصاب من داخل الأسانسير وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.