رئيس شركة المياه يتفقد معدات جديدة دعما لـ«الصرف الصحي» بالقليوبية

تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه فنطاس سعة 20 متر مكعب، والتي تأتي للمساهمة في الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الامطار.وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالي الصيانة والتشغيل.وأكد "مجاهد" أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التي تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، من مياه وصرف وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.