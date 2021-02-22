رئيس شركة المياه يتفقد معدات جديدة دعما لـ«الصرف الصحي» بالقليوبية

رئيس شركة المياه يتفقد معدات جديدة دعما لـ«الصرف الصحي» بالقليوبية
الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:04 م
كتب صلاح حسنىطباعة
تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه فنطاس سعة 20 متر مكعب، والتي تأتي للمساهمة في الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الامطار.
وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالي الصيانة والتشغيل.
وأكد "مجاهد" أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التي تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، من مياه وصرف وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالي الصيانة والتشغيل.
وأكد "مجاهد" أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التي تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، من مياه وصرف وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.