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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اقتراح برغبة في البرلمان لإقامة مدينة للحرفيين بالبساتين ودار السلام

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب حشمت أبو حجر، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين بمحافظة القاهرة، باقتراح برغبة للدكتور المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لإحالته الى لجنة الاقتراحات والشكاوى للتخلص من القمامة والمخلفات الصلبة خاصة داخل الأماكن الشعبية بجنوب القاهرة بصفة عامة وداخل البساتين ودار السلام بصفة خاصة.

وقال أبوحجر، إنه لا يعقل أن يكون هناك 4 ملايين مواطن داخل البساتين وهناك أكوام من القمامة يصعب التخلص منها، مطالبًا من الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإنشاء مشروعات صناعية لتدوير القمامة قبل إغلاق المدافن خاصة أن حى البساتين الذى يعانى بشدة من التخلص من القمامة.

كما طالب النائب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى إنشاء مدينة حرفية لدائرة البساتين ودار السلام لمواجهة مشكلة البطالة لدى الشباب داخل المنطقة، مؤكدًا أن معدل البطالة بين شباب البساتين ودار السلام مرتفع للغاية ولا بد من تدخل الحكومة والإسراع فى إقامة هذه المدينة مع تشجيع شباب البساتين ودار السلام فى تملك وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وطالب أبوحجر أن تكون هذه المدينة الحرفية خارج الكتلة السكنية للحفاظ على الحرفيين المهرة أصحاب الحرف داخل منطقة البساتين ودار السلام، مؤكدًا أن هذه المنطقة لديها عمالة على مستوى كبير من المهنية فى مختلف المنتحات والصناعات الحرفية.

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