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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يعقد جلسته العامة حضوريا بمقر الجامعة العربية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:02 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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انطلقت اليوم الاثنين حضوريا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان، ومن المقرر أن تشهد أعمال هذه الجلسة إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان.

ويهدف المرصد إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، فضلًا عن إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من ادعاءات واتهامات باطلة.

وسيتولى المرصد دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.

كانت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة عقدت اجتماعاتها على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية في العالم العربي، ومسودة مشروع قانون استرشادي لحماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، فضلًا عن تعزيز العلاقات البرلمانية العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان المناظرة في البرلمانات العربية.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مقترح رؤية برلمانية بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية لمواجهة كورونا، فضلًا عن مناقشة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية.

وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، كيفية تعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموًا ومكافحة الأمية في العالم العربي، إلى جانب وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وناقشت لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان مشروع قانون استرشاديا لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي.

كما عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعًا لاعتماد التقارير المقدمة من اللجان، وإقرار جدول أعمال الجلسة العامة.

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