مريض نفسيا.. موظف بالسكة الحديد يقتل والدته بنجع حمادي ضربا

لقيت ربة منزل بنجع حمادي، مصرعها بعد أن تعدى عليها ابنها بالضرب، بقرية نجع خضر شمالي محافظة قنا فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.و تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع "ر. ف. م"، 75 سنة، مقيمة بقرية نجع خضر بنجع حمادي. "و كشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المتهم في الواقعة ابنها موظف في السكة الحديد، يعاني من انفصام في الشخصية ومرض نفسي، وكان يتعدى عليها بشكل مستمر، وفي المرة الأخيرة ضربها بعصا وبيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.تم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.