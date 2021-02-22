تحت رعاية قرينة الرئيس.. «الثقافة» تكشف تفاصيل جائزة «المبدع الصغير»

تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يوم 28 فبراير الجاري، مؤتمرًا صحفيًا في مسرح الهناجر، للإعلان عن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي.وتكشف الوزيرة خلال المؤتمر عن تفاصيل الجائزة وفروعها المختلفة، خلال فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه أعضاء اللجنة المشرفة على الخاصة والتي وضعت كافة الشروط، واللوائح الخاصة بها.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون.وتمنح الجائزة مبلغا ماليا للفائز، يخصص له إجمالًا مبلغ 200 ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون.وينشر المجلس الأعلى للثقافة، أعمال الفائز، ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة، أن يكون مصري الجنسية، وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.ومثل هذه الجوائز تعمل على التأسيس لقوى ناعمة منذ مرحلة الطفولة، كما أن جائزة المبدع الصغير لا تقل أهمية عن مشروعات التنمية العملاقة التي تنفذها الدولة.ويستهدف المشروع الجديد التزام من الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، وذلك تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.