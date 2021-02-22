إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق منية سندوب

أصيب شخصان بإصابات متفرقه اليوم الاثنين في حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق منية سندوب بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق منية سندوب سندوب أمام عزبة منية سندوب، ووجود مصتبين وتعطل لحركة الطريق للسيارة القادمه باتجاه المنصورة.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وقوة من نقطة شرطة نقيطة ومسؤلى المرور إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل رقم ط ق ص ٤٦٨٢ ومقطورة رقم د ا ط ٨٦٧٥ محمل بالطفل على الطريق.وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ويدعى محمد إبراهيم على، وصاحب كشك بمكان الحادث اصطدمت السيارة به ويدعى أحمد إسماعيل، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.كما أسفر الحادث أيضا عن تحطم سلالم مسجد الفتح بمكان الحادث، وأعمدة إنارة بجانب الطريق وكشك مواد غذائية وكشك كهرباء وتمكن رجال الأمن ورجال المرور من فتح الطريق وتسيير حركة المرور لحين إزالة آثار الحادث.ارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.