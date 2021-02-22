بدء امتحانات التيرم الأول بالجامعة المصرية اليابانية 28 فبراير

قال نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشؤون الأكاديمية الدكتور سامح ندا، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة من المقرر أن تبدأ يوم 28 فبراير الجاري.وأضاف ندا- في بيان، اليوم- أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة، وتجهيز قاعات الامتحانات، وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف.وأكد ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية، مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية؛ للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، بالإضافة إلى تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.وأشار إلى أن الجامعة تتخذ عدة إجراءات وقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص غرفة لكل طالب، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية، وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة خلال فترة إقامة الطلاب.