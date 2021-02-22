«مصر للطيران» توقف تشغيل «بوينج 777- 200» بعد ظهور عيوب بالمحرك (خاص)

قال الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية قررت إيقاف تشغيل 4 طائرات من طراز بيونج "777- 200"، تنفيذا لتوصيات شركة "بوينج" الأمريكية المصنعة للطائرة، بعد ظهور عيوب فنية جسيمة بالمحرك الأيمن لهذا الطراز، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران قررت تعليق تسيير رحلاتها عبر ذلك النوع من طرازات الطائرات، حرصا على سلامة الطائرات التي لديها، وعلى حياة الركاب، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يشهدها قطاع النقل الجوي العالمي.وأوضح أن مصر للطيران تمتلك 11 طائرة من "بيونج 777"، من بينها 4 من طراز "777- 200"، و7 "بوينج 777- 300"، مشددا على التزام الشركة بجداول التشغيل المقررة لها خلال الفترة الحالية.وكانت شركة "بوينج" قد أوصت شركات الطيران على مستوى العالم بتعليق العمل بالطائرات "بوينج 777- 200" عقب اكتشاف عيوب فنية بالمحرك الأيمن للطائرة بإحدى شركات الطيران الأمريكية، لحين صدور توصيات أخرى قريبا.