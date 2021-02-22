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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس.. «النهضة» تدعو أنصارها للخروج بكثافة السبت المقبل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:55 ص
النهضة
النهضة
أمينة ذكى
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في خطوة تزيد من حالة الاحتقان والتوتر السياسي في تونس، طالبت حركة النهضة التونسية أنصارها بالمشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت المقبل 27 فبراير الجاري، وذلك وفق بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث دعت الحركة أنصارها للمشاركة بكثافة في مظاهرة ستنظمها يوم السبت المقبل لـ"حماية الدستور والديمقراطية وللتعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية".

وأكدت الحركة في بيان عبر صفحتها أنها عقدت اجتماعا لمكتب الهيكلة والتنظيم للحركة شمل الكتاب العامين المحليين لمحليات تونس الكبرى وحضره رئيس الحركة راشد الغنوشي.

يشار إلى أن دعوة النهضة تأتي على وقع مظاهرات عديدة تم تنظيمها في تونس اعتراضا على معطيات سياسية أهمها الخلاف الدائر بين الرئاسات الثلاث "الجمهورية والحكومة والبرلمان" حول تشكيلة الحكومة التونسية، حيث كان آخر هذه الحركات الاحتجاجية أمس، حيث شهدت مدينة سوسة تظاهرات تنادي باسقاط الحكومة واخراج الغنوشي.

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