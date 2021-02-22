ضبط 140 ألف عبوة أدوية تخسيس مجهولة المصدر في المرج

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 139444 عبوة أدوية تخسيس بأنواع مختلفة، وكمية من العبوات الفارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلًا عن حيازته كميات من أدوية التخسيس مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.