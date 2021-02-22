السلطات التركية تفرض حظر تجوال فى 18 قرية تابعة لماردين

فرضت السلطات التركية متمثلة فى حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية حظرا للتجوال في 18 قرية وحي في نواحي ديرك وشمرخ وقوسر التابعة لمدينة ماردين.ومنعت السلطات التركية التجوال في 18 قرية وحي في نواحي ديرك وشمرخ وقوسر التابعة لمنطقة ماردين وذلك بحجة بدء حملة عسكرية للجيش التركي في تلك المناطق.وفرضت السلطات الحظر على قرية ماهلابي، مليبيا الصغيرة، قولجيان، يفري، غولكاكرياي، شيب وكوجاكوي التابعة لناحية شمرخ، وقرية شيبا السفلي، مشكينا، كوندك، كلك، هارمانلي وكيريك تبه التابعة لناحية ديرك وقرية أربان، بادينا، خراب كورك وملان التابعة لناحية قرص، وفقا لوكالة روج افا.