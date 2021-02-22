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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات التركية تفرض حظر تجوال فى 18 قرية تابعة لماردين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:54 ص
السلطات التركية
السلطات التركية
مروة عنبر
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فرضت السلطات التركية متمثلة فى حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية حظرا للتجوال في 18 قرية وحي في نواحي ديرك وشمرخ وقوسر التابعة لمدينة ماردين.

ومنعت السلطات التركية التجوال في 18 قرية وحي في نواحي ديرك وشمرخ وقوسر التابعة لمنطقة ماردين وذلك بحجة بدء حملة عسكرية للجيش التركي في تلك المناطق.

وفرضت السلطات الحظر على قرية ماهلابي، مليبيا الصغيرة، قولجيان، يفري، غولكاكرياي، شيب وكوجاكوي التابعة لناحية شمرخ، وقرية شيبا السفلي، مشكينا، كوندك، كلك، هارمانلي وكيريك تبه التابعة لناحية ديرك وقرية أربان، بادينا، خراب كورك وملان التابعة لناحية قرص، وفقا لوكالة روج افا.

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