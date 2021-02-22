ضبط 21 طن سكر مجهول المصدر في القاهرة

تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 21٫500 طن سكر، وميزان حساس، و2 ماكينة لحام و5000 كيس فارغ وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بحوزة صاحب مصنع لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وذلك لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر، بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.بمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.