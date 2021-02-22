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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» تستهل زيارتها لبورسعيد بمناقشة دور الجمعيات الأهلية مع «الغضبان»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:53 ص
القباج
القباج
ولاء جمال
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استهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة بورسعيد صباح اليوم الإثنين بلقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ بورسعيد برامج الوزارة التي يتم تنفيذها بالمحافظة، ودور الجمعيات الأهلية في المحافظة، كما تم التطرق لتوفيق الجمعيات الأهلية لأوضاعها، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، خاصة في ظل توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التمكين الاقتصادي.

وتشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة بورسعيد لقاء ممثلي 20 جمعية أهلية، بالإضافة إلى توجهها إلى مدينة بورفؤاد لتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة الذي قام رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرًا، بالإضافة إلى زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي التي تم إنشاؤها وفقًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مختلف الجامعات المصرية.

وعقب الانتهاء من الافتتاح تتوجه القباج إلى مدينة بورسعيد لتفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة التي تم تطويرها.

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