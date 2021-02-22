جمع من ضحاياه 6 ملايين.. تفاصيل سقوط مستريح جديد في القاهرة

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط مستريح جديد في القاهرة لاستيلائه على 6 ملايين جنيه بدعوى توظيفها.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة، بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو 6 ملايين جنيه، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح، والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقام بترك محل إقامته هربًا من مُطاردة ضحاياه.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.