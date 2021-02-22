ضبط تاجر مخدرات بـ«40 طربة» حشيش في الإسماعيلية

نجح ضباط أمن الإسماعيلية في ضبط تاجر وبحوزته 40 طربة حشيش وزنت 4 كيلو جرامات.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى، يفيد بضبط عاطل، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول، في أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير.وبمواجهته اعترف بحيازته للحشيش المخدر بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.