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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مجمعة في ورقة واحدة.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات النقل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:50 ص
امتحانات
امتحانات
ريم محمود
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تستعد كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لعقد امتحانات النقل من خلال الامتحان المجمع في ورقة واحدة.

وترصد «الدستور» أهم المعلومات عن امتحانات النقل قبل بدايتها.


- الصفوف الدراسية من «KG1» حتى الصف الثالث الابتدائي: لا توجد امتحانات للطلاب بهذه المراحل الدراسية في نظام التعليم الجديد، وسيتم الاعتماد على نظام التقييم للانتقال للصف الأعلى.

- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي (تضم ما يقرب من مليون و400 ألف طالبطالبة)، وصممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والتزام بالإجراءات الاحترازية.

- تبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل

- ستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

- الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة.

- تضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% في مادة أو أكثر، يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%، والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%، حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.



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