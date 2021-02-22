«خدمة اجتماعية بنها» يطلق «أنا أستحق الحياة» لرعاية مرضى السرطان

دشن الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، مبادرة "أنا استحق الحياة"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسرطان، تحت إشراف الدكتورة منى هدهد، مدير إدارة البيئة بالمعهد وبمشاركة 23 طالبا بجماعة أصدقاء البيئة بالمعهد.وأضاف عبدالعزيز، أن المبادرة تتضمن عددا من المحاور منها تنظيم زيارات لمعاهد الأورام ومستشفيات علاج السرطان ومستشفى 57357 لسرطان الأطفال تضامنا مع الأطفال المرضى وتخفيف المعاناة عنهم ورسم البسمة على وجوههم، في إطار الدور المجتمعي والإنسانى الذي يضطلع به المعهد لرفع ثقافة التعاون والترابط بين كافة أطياف المجتمع وإزالة ورفع الألم عن المرضى.وقالت الدكتورة منى هدهد، مدير إدارة البيئة بالمعهد، إن الزيارة لمستشفى سرطان الأطفال تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسرطان بمشاركة طلاب جماعة أصدقاء البيئة الذين قرروا أن يشاركوا الأطفال في الاحتفال، مؤكدة على ضرورة ترابط كافة عناصر المجتمع والمساهمة في مواجهة أي معوقات وصعوبات وحل مشكلات الفئات التي تعاني من مرض أو غيره من المشكلات.في سياق متصل، وتحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتورة منى هدهد، مدير إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، وبمشاركة 23 طالبا بجماعة أصدقاء البيئة بالمعهد، تنظم كلية الطب البشري بالتعاون مع المعهد زيارة لمستشفى 57 لسرطان الأطفال تضامنا مع الأطفال المرضى بالسرطان وتخفيف المعاناة عنهم،وقالت الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل كلية الطب، إن الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به الكلية لرفع ثقافة التعاون والترابط بين كافة أطياف المجتمع وإزالة ورفع الألم عن المرضى.