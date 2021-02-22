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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أبوسمبل»: قدمنا التسهيلات الممكنة لألف سائح خلال تعامد الشمس (صور)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:49 ص
تعامد الشمس
تعامد الشمس
أسوان_إسراء توفيق
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أكد علي ياسين، رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بأسوان، التنسيق مع مسؤولي الأثار والشرطة المدنية لإحكام السيطرة من أجل تسهيل عملية دخول وخروج السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بقدس الأقداس.

وأشار إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات الممكنة للالتزام بالتباعد ومنع التزاحم أثناء مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ووسط حضور أكثر من ألف سائح أجنبي ومصري.

وتعامدت الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبدي أبوسمبل في الساعة السادسة و22 دقيقة من صباح اليوم ولمدة 24 دقيقة ولمسافة 60 مترا داخل بهو المعبد.

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