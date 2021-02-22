الصحة العمانية: 139692 حالة إجمالي الإصابة بكورونا في السلطنة
الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:48 ص
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 139692 إصابة.
وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بأن إجمالي الوفيات بلغ 155 بنسبة 11ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 130848 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بأن إجمالي الوفيات بلغ 155 بنسبة 11ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 130848 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.