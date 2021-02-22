الصحة العمانية: 139692 حالة إجمالي الإصابة بكورونا في السلطنة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 139692 إصابة.وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بأن إجمالي الوفيات بلغ 155 بنسبة 11ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 130848 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.