جورجيا تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 268 ألفا و72 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة (نيو برس) الجورجية - على موقعها الإلكتروني - بأن حصيلة الوفيات بلغت 3493 حالة؛ عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة منذ أمس.وبلغت عدد الحالات النشطة 2758 حالة على مستوى البلاد، من بينها 336 حالة خطيرة.. بينما تجاوز عدد حالات التعافي الـ261 ألفا.