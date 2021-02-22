استمرار حبس المتهم بمحاولة سرقة فيلا بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حبس عامل حاول سرقة فيلا سكنية بمنطقة التجمع، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وقال صاحب الفيلا أمام النيابة، إنه فوجئ بوجود المتهم داخل فيلته باحثا عن أشياء يتمكن من سرقتها، وعندما شاهده لاذ بالفرار لكنه تمكن من ضبطه بمساعدة الجيران.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من صاحب فيلا يتهم عاملا بمحاولة سرقة فيلته، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.