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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض العثور على جثة عامل ملقاة بجانب الطريق في الأقصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:45 ص
جثة
جثة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر اليوم الإثنين من كشف غموض العثور على جثة عامل ملقاة بجانب الطريق.

تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بالعثور على جثة عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز ملقاة على جانب الطريق، وبجواره سيارته الملاكى وعدم وجود هاتفه المحمول.

أسفرت تحريات فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر أن مرتكبى الواقعة عامل، ونجل شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقرر إحدهما بوجود علاقة شراكة بينه والمجنى عليه وإتفاقهما على شراء قطعة أرض من إحدى السيدات ودفع ثمنها وتحرير العقد باسم المجنى عليه، على أن يقوما ببيعها واقتسام مبلغ الربح فيما بينهما، ونظرًا لوجود خلافات مع ورثة تلك الأرض لم يتمكنا من إتمام عملية البيع والتصرف فيها.

ولدى مطالبته المجنى عليه بقيمة المبلغ المدفوع أو تحرير إيصال أمانة قام بمماطلته والتهرب منه أكثر من مرة فعقد العزم على التخلص منه، وفى سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع المتهم الثانى، وقاما بإستدراج المجنى عليه للمكان المشار إليه على أن يقوم المتهم الثانى بإنتظاره بدارجة نارية بالقرب منهما حتى يتمكنا من الهرب عقب إرتكاب جريمتهما ولدى وصول المجنى عليه طلب منه المتهم الأول التوقيع على إيصال أمانة إلا أنه رفض فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على آثرها المتهم الأول بإخراج "طبنجة" كانت بحوزته وباغته بإطلاق عيار نارى تجاهه ثم قام بطعنه بسلاح أبيض "سكين"، وهرب بمساعدة الثانى عقب استيلائهما على هاتفه المحمول، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء باعترافات المتهم الأول.

تم بإرشاد المتهم الأول ضبط الطبنجة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - طلقتان لذات العيار، وأضاف بتخلصه من الآداة المستخدمة والهاتف المستولى عليه بإلقائهما فى إحدى المجرى المائية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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