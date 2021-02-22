بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 في انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بني سويف.وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة اجرة على الصحراوي الشرقي أمام نفق أبو صالح بنطاق المحافظة ووقوع وفيات وإصابات.ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الوفيات والمصابين لمستشفى بنى سويف الجامعي، وتبين أن الجثتين لمواطنين هما، عبد الستار يونس على، 62 سنة، كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجثة أخرى مجهول الاسم، وتم ايداعهما مشرحة المستشفى.والمصابين وهم ماهر رجب محمد، 43 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، سعيد أيمن عبد القادر، 14 سنة، مصابا باشتباه كسر الساق اليسرى، يونس على طه، 16 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى وجميعهم مقيمون بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.